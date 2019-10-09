«Это того стоит»: уральская фитнес-дива идет на рекорд

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-09T14:47:11+03:00

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Фитнес-дива из Каменска-Уральского Катерина Слободчикова не раз занимала призовые места на чемпионатах по бодибилдингу в Пермском крае, Тюменской и родной Свердловской областях.

Теперь девушка-бодибилдер готовится к участию в Чемпионате России, пишет портал KU66.RU.

- В этом сезоне я улучшила форму, создала необыкновенный образ под руководством тренера. Этот сезон – один из самых ярких, - рассказывает Катерина.

Чемпионат России проведут в Перми, сейчас девушка активно тренируется, чтобы занять призовое место.

- Это того стоит, потому что после победы получаешь невероятные эмоции и адреналин, - говорит спортсменка.

ИСТОЧНИК KP.RU