«Это того стоит»: уральская фитнес-дива идет на рекорд
Фитнес-дива из Каменска-Уральского Катерина Слободчикова не раз занимала призовые места на чемпионатах по бодибилдингу в Пермском крае, Тюменской и родной Свердловской областях.
Теперь девушка-бодибилдер готовится к участию в Чемпионате России, пишет портал KU66.RU.
- В этом сезоне я улучшила форму, создала необыкновенный образ под руководством тренера. Этот сезон – один из самых ярких, - рассказывает Катерина.
Чемпионат России проведут в Перми, сейчас девушка активно тренируется, чтобы занять призовое место.
- Это того стоит, потому что после победы получаешь невероятные эмоции и адреналин, - говорит спортсменка.
ИСТОЧНИК KP.RU