2019-10-09T11:43:34+03:00
Происшествия

Угоняли в лес и меняли госномера: полиция Екатеринбурга схватила воров элитных внедорожников

Мужчины вскрывали машины, отключали сигнализацию, уезжали на ней, а затем перепродавали
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Полиция Екатеринбурга задержала трех местных жителей, которые подозреваются в кражах элитных внедорожников. Мужчины с помощью специального оборудования вскрывали салон приглянувшейся машины, отключали сигнализацию, заводили мотор и уезжали. Они прятали угнанные внедорожники, после чего сбывали перекупщикам.

- В конце сентября злоумышленников удалось задержать около одного из гаражей, куда они перегнали украденный Kia Sportage, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – До этого они перевезли машину в лес, где поменяли госномера.

Воришки использовали спецоборудование, чтобы вскрывать машины. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Воришки использовали спецоборудование, чтобы вскрывать машины. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В ходе обыска полицейские обнаружили устройства, которым они вскрывали автомобили, заготовки ключей, комплекты радиостанций и госномеров. Украденный Kia вернули владельцу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Ранее всех трех уже судили за тяжкие преступления. До решения суда один из них будет находиться под стражей, а еще двое – под домашним арестом. Всем трем грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамвайную ветку до Солнечного протянут за 99 миллионов
Уральца отправили в тюрьму за долг в 500 тысяч по алиментам
Хранил все в машине: уралец продал полицейским суррогатный виски и отделался штрафом
Кэшбэк растет: МегаФон вернет уральцам до 30% затрат на услуги связи
«Воспринял как личное оскорбление»: в Екатеринбурге подрались водитель маршрутки и пешеход
Часть «Уралмашзавода» к 2035 году застроят новыми домами
Свердловчанка отсудила 100 тысяч рублей за упавшее на дом дерево
Как сделать домашнее задание эффективным: памятка от уволенной за мат учительницы
«Будем жестко разбираться»: Высокинский призвал горожан сообщать об «опросных» провокаторах
Переквалифицировался: в Екатеринбурге надзирателю ИК-2 дали три года тюрьмы за взятку от заключенного
На Урале вынесли приговор мужчине, по вине которого в пожаре погибла его дочь
Чтобы не стоять в пробках: на перекрестке Вторчермета запретили поворот налево
Свердловские приставы забрали у китайского туриста три чемодана янтаря
В планах есть: в Екатеринбурге построят второй аэропорт
Обновленный сквер в Нижнем Тагиле откроют к 21 октября
Вылезали через окно: в Екатеринбурге из горящей пятиэтажки спасли двух человек
Приехали на 11 машинах: в Екатеринбурге из горящего супермаркета эвакуировали 10 человек
В Екатеринбурге пять подростков отравились парами клея
В Екатеринбурге завтра откроют фестиваль науки «Кстати»
На Урале будут судить таксиста, потратившего восемь тысяч с забытой пассажиром карты
Родимое пятно на правой щеке: в Нижнем Тагиле третий день ищут 61-летнего Шмавона Агджояна
В Екатеринбург прилетит молодёжная сборная России по футболу
Екатеринбуржцам показали, где планируется разместить новые свалки