Угоняли в лес и меняли госномера: полиция Екатеринбурга схватила воров элитных внедорожников

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-09T11:43:34+03:00

Мужчины вскрывали машины, отключали сигнализацию, уезжали на ней, а затем перепродавали

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Полиция Екатеринбурга задержала трех местных жителей, которые подозреваются в кражах элитных внедорожников. Мужчины с помощью специального оборудования вскрывали салон приглянувшейся машины, отключали сигнализацию, заводили мотор и уезжали. Они прятали угнанные внедорожники, после чего сбывали перекупщикам.

- В конце сентября злоумышленников удалось задержать около одного из гаражей, куда они перегнали украденный Kia Sportage, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – До этого они перевезли машину в лес, где поменяли госномера.

Воришки использовали спецоборудование, чтобы вскрывать машины. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В ходе обыска полицейские обнаружили устройства, которым они вскрывали автомобили, заготовки ключей, комплекты радиостанций и госномеров. Украденный Kia вернули владельцу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Ранее всех трех уже судили за тяжкие преступления. До решения суда один из них будет находиться под стражей, а еще двое – под домашним арестом. Всем трем грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU