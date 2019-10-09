Хранил все в машине: уралец продал полицейским суррогатный виски и отделался штрафом
В Серове поймали местного жителя, который продавал суррогатный алкоголь. На него завели уголовное дело.
- Мужчина через один из интернет-сайтов приобрел больше 10 литров бутылок алкогольной продукции (виски, текила, коньяк, чача, абсент, водка, джин) которая не соответствовала нормам качества, - уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Весь алкоголь мужчина хранил у себя в машине, планируя в дальнейшем сбыть.
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
И вот в один из дней он все-таки продал 3 литра виски за две тысячи рублей мужчине, который участвовал в «контрольной закупке». Тогда его и раскрыли, а весь алкоголь изъяли.
- На завершающей стадии расследования суд решил прекратить уголовное дело назначить наказание в виде штрафа, - добавили в СКР. – Мужчину обязали выплатить 15 тысяч рублей.
- Выявили и задержали нарушителя в ходе проверочной закупки сотрудники полиции ОВД города Серова. Собранные материалы представители МВД передали нашим партнерам из регионального СK, которые в установленном порядке довели дело до судебного решения, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU