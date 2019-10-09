2019-10-09T11:28:18+03:00
Общество

Хранил все в машине: уралец продал полицейским суррогатный виски и отделался штрафом

На него завели уголовное дело, но в последний момент суд передумал
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Серове мужчина продал полицейским поддельный алкоголь и поплатился за это щтрафом в 15 тысячВ Серове мужчина продал полицейским поддельный алкоголь и поплатился за это щтрафом в 15 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Серове поймали местного жителя, который продавал суррогатный алкоголь. На него завели уголовное дело.

- Мужчина через один из интернет-сайтов приобрел больше 10 литров бутылок алкогольной продукции (виски, текила, коньяк, чача, абсент, водка, джин) которая не соответствовала нормам качества, - уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Весь алкоголь мужчина хранил у себя в машине, планируя в дальнейшем сбыть.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

И вот в один из дней он все-таки продал 3 литра виски за две тысячи рублей мужчине, который участвовал в «контрольной закупке». Тогда его и раскрыли, а весь алкоголь изъяли.

- На завершающей стадии расследования суд решил прекратить уголовное дело назначить наказание в виде штрафа, - добавили в СКР. – Мужчину обязали выплатить 15 тысяч рублей.

- Выявили и задержали нарушителя в ходе проверочной закупки сотрудники полиции ОВД города Серова. Собранные материалы представители МВД передали нашим партнерам из регионального СK, которые в установленном порядке довели дело до судебного решения, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамвайную ветку до Солнечного протянут за 99 миллионов
Угоняли в лес и меняли госномера: полиция Екатеринбурга схватила воров элитных внедорожников
Уральца отправили в тюрьму за долг в 500 тысяч по алиментам
Кэшбэк растет: МегаФон вернет уральцам до 30% затрат на услуги связи
«Воспринял как личное оскорбление»: в Екатеринбурге подрались водитель маршрутки и пешеход
Часть «Уралмашзавода» к 2035 году застроят новыми домами
Свердловчанка отсудила 100 тысяч рублей за упавшее на дом дерево
Как сделать домашнее задание эффективным: памятка от уволенной за мат учительницы
«Будем жестко разбираться»: Высокинский призвал горожан сообщать об «опросных» провокаторах
Переквалифицировался: в Екатеринбурге надзирателю ИК-2 дали три года тюрьмы за взятку от заключенного
На Урале вынесли приговор мужчине, по вине которого в пожаре погибла его дочь
Чтобы не стоять в пробках: на перекрестке Вторчермета запретили поворот налево
Свердловские приставы забрали у китайского туриста три чемодана янтаря
В планах есть: в Екатеринбурге построят второй аэропорт
Обновленный сквер в Нижнем Тагиле откроют к 21 октября
Вылезали через окно: в Екатеринбурге из горящей пятиэтажки спасли двух человек
Приехали на 11 машинах: в Екатеринбурге из горящего супермаркета эвакуировали 10 человек
В Екатеринбурге пять подростков отравились парами клея
В Екатеринбурге завтра откроют фестиваль науки «Кстати»
На Урале будут судить таксиста, потратившего восемь тысяч с забытой пассажиром карты
Родимое пятно на правой щеке: в Нижнем Тагиле третий день ищут 61-летнего Шмавона Агджояна
В Екатеринбург прилетит молодёжная сборная России по футболу
Екатеринбуржцам показали, где планируется разместить новые свалки