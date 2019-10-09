В планах есть: в Екатеринбурге построят второй аэропорт

СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-09T07:31:33+03:00

В Екатеринбурге к 2035 году планируют построить второй аэропорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это сделают, только если пассажиропоток Кольцово будет стабильно расти

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В Екатеринбурге к 2035 году могут построить второй аэропорт. Информация об этом появилась на карте генплана, который уже выставлен на общественные обсуждения на сайте администрации города. Однако тут есть одна оговорка: воздушную гавань построят, только если пассажиропоток будет стабильно расти с каждым годом.

Вот только помимо нового аэропорта, который пока только в планах, в документе прописана реконструкция уже существующего. Так, в Кольцово планируется восстановить систему обработки багажа, построить цех бортового питания, офисный центр и модернизировать VIP-терминал.

К 2035 году должны построить гараж спецтехники и дополнительный ангар для самолетов, а вот к 2025 году – третью взлетно-посадочную полосу, оборудовать многоуровневую парковку и сделать поездки общественного транспорта до аэропорта более доступными.

Отметим, что модернизация Кольцово уже началась – в июле установили новый КПП, а в августе у пассажиров появилась возможность пользоваться электронным посадочным талоном.

ИСТОЧНИК KP.RU