Чтобы не стоять в очереди: в «Кольцово» начали действовать электронные талоны

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-01T11:32:41+03:00

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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» начали действовать электронные посадочные талоны. Однако пока что они работают только на внутрироссийских рейсах.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить талон на смартфон. В нем со штрихкодом содержится фамилия и инициалы пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна.

- Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна – необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить талон агенту на контроле посадки, - сообщили в пресс-службе «Кольцово». – Обращаем внимание на то, что перед вылетом необходимо удостовериться в доступности услуги на рейсе у авиакомпании, которая его осуществляет.

А если пассажир путешествует с багажом, его нужно будет сдать на стойке регистрации. Возможность получить бумажные талоны по-прежнему сохраняется. Для этого, как и раньше, нужно подойти к стойке регистрации или получить его через киоск самостоятельной регистрации в здании «Кольцово».

ИСТОЧНИК KP.RU