2019-08-01T11:32:41+03:00
Общество

Чтобы не стоять в очереди: в «Кольцово» начали действовать электронные талоны

Их можно получить через смартфон
Мария Трапезникова
Поделиться:
Чтобы получить электронный талон, нужно будет пройти онлайн-регистрациюЧтобы получить электронный талон, нужно будет пройти онлайн-регистрациюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» начали действовать электронные посадочные талоны. Однако пока что они работают только на внутрироссийских рейсах.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить талон на смартфон. В нем со штрихкодом содержится фамилия и инициалы пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна.

- Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна – необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить талон агенту на контроле посадки, - сообщили в пресс-службе «Кольцово». – Обращаем внимание на то, что перед вылетом необходимо удостовериться в доступности услуги на рейсе у авиакомпании, которая его осуществляет.

А если пассажир путешествует с багажом, его нужно будет сдать на стойке регистрации. Возможность получить бумажные талоны по-прежнему сохраняется. Для этого, как и раньше, нужно подойти к стойке регистрации или получить его через киоск самостоятельной регистрации в здании «Кольцово».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге отменят автобус № 2, но на его место пустят троллейбус
«Такой не покуришь»: уральские биологи создали табак, вытягивающий из земли тяжелые металлы
Екатеринбуржцев приглашают познакомиться с бездомными собаками
Депутат Госдумы рассказал, что уральским полицейским, заставлявшим подростков «рыть могилу», предъявят обвинения
Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в честь Дня железнодорожника в Екатеринбурге
Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, варившего наркотики в домашней лаборатории
Адвокат экс-мэра Каменска-Уральского, лишенного свободы на 8 лет, обжаловал приговор
Власти Екатеринбурга утвердили проект трамвайной ветки до Академического
Как в фильмах: свердловские полицейские с помощью оружия остановили «лихача» на дороге
Екатеринбуржца обвинили в подделке паспорта
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Круглый ноль целый год»
Свердловскую ЕКАД могут замкнуть на год раньше, но для этого понадобится больше денег
На Урале в автомагазине запретили продавать горючее масло
К поискам пропавших людей на Урале подключился Следственный комитет
Свердловские спасатели нашли тела женщины и двоих детей, лодка с которыми перевернулась на реке
Свердловский Роспотребнадзор забраковал почти 5 тысяч немаркированных пачек сигарет
«Долго бродила по огородам»: В Екатеринбурге нашли бабушку, пропавшую еще четыре дня назад
На Урале возбудили уголовное дело из-за небезопасного жилья
Банк УРАЛСИБ выступил партнером международного бизнес-форума
В Екатеринбурге на Автовокзале «девятка» врезалась в Solaris
Лето – все: на Урале до конца недели будет холодно и дождливо
Хотел покататься: в Екатеринбурге автомойку оштрафовали на 263 тысячи рублей за угнанный и разбитый автомобиль
Екатеринбуржцам вернули газ, без которого они жили почти месяц
«Обладает душой и долгой историей»: художник из Севастополя посвятил стрит-арт уральцу, полжизни ухаживающему за голубями
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 170 человек
В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода