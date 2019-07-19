2019-07-19T09:36:00+03:00
Общество

Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП

Он позволит сократить время досмотра в 2 раза
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"
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В аэропорту «Кольцово» открылся новый контрольно-пропускной пункт. Он позволяет уменьшить время досмотра пассажиров в 2 раза.

Строительство нового КПП началось в феврале этого года, и уже сейчас он полностью заменил предыдущий, менее современный пост. Его общая площадь – 358,6 квадратных метров, он расположен между аэровокзальным комплексом и грузовым терминалом Кольцово. В нем будут досматриваться пассажиры и авиаперсонал.

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

- В соответствии с требованиями авиационной безопасности, пункт оборудован шлагбаумами, воротами, заградительными барьерами и другими средствами, позволяющими сделать процедуру досмотра максимально закрытой, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Специальная система идентификации на въезде позволяет увидеть всю информацию о водителе и транспортном средстве, а большая эстакада – досмотреть транспорт со всех ракурсов.

Отметим, что новый пункт досмотра – всего лишь один из этапов модернизации аэропорта. Например, недавно там появился новый магазин беспошленной торговли Duty Free. А осенью начнутся работы по реконструкции аэровокзального комплекса и возведению новой базы для спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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