В зоне перелета Кольцово открыли Duty Free

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-09T12:24:30+03:00

В пресс-службе Уральского таможенного управления напомнили, что пассажир может провезти не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В аэропорту Кольцово открыли новый магазин Duty Free – на этот раз в зоне прилета. Таким образом, он расположился между зоной таможенного контроля и между зоной выдачи багажа.

Фото: директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских

– Это нормы таможенного кодекса Евразийского экономического. Это сделано, чтобы пассажиры могли купить что-то домой или в качестве сувениров, - добавил начальник таможенного поста аэропорта Дмитрий Шишкин. - Но стоит помнить и о нормах ввоза алкоголя через таможенную границу. В магазине вам не продадут более трех литров алкоголя на одного совершеннолетнего.

В пресс-службе Уральского таможенного управления напомнили, что пассажир может провезти не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака.

В Кольцово и до этого был Duty Free. Он располагался в зоне вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU