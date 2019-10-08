Родимое пятно на правой щеке: в Нижнем Тагиле третий день ищут 61-летнего Шмавона Агджояна

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-08T19:12:08+03:00

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В Нижнем Тагиле третий день ищут 61-летнего Шмавона Агджояна. Мужчине может быть нужна медицинская помощь. Он вышел из дома 4 октября и пропал. Его поисками занимается поисковый отряд «Скорпион» и полиция.

- Он был одет в черную кожаную куртку, серые джинсы и черные кроссовки, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 165

Волосы: короткие темные

Особые приметы: на лице борода, на правой щеке родимое пятно

Если вы видели Швамона Аджояна или владеете какой-либо информацией по его местонахождению, звоните по телефонам поискового отряда «скорпион» +7 904 172 05 95, +7 919 386 27 61, +7 908 639 73 94 или в полицию 102, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU