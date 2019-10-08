Родимое пятно на правой щеке: в Нижнем Тагиле третий день ищут 61-летнего Шмавона Агджояна
В Нижнем Тагиле третий день ищут 61-летнего Шмавона Агджояна. Мужчине может быть нужна медицинская помощь. Он вышел из дома 4 октября и пропал. Его поисками занимается поисковый отряд «Скорпион» и полиция.
- Он был одет в черную кожаную куртку, серые джинсы и черные кроссовки, - рассказали в поисковом отряде.
Приметы:
Рост: 165
Волосы: короткие темные
Особые приметы: на лице борода, на правой щеке родимое пятно
Если вы видели Швамона Аджояна или владеете какой-либо информацией по его местонахождению, звоните по телефонам поискового отряда «скорпион» +7 904 172 05 95, +7 919 386 27 61, +7 908 639 73 94 или в полицию 102, 02.
ИСТОЧНИК KP.RU