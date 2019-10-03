2019-10-03T15:08:15+03:00
Общество

Там эксгибиционисты всякие: депутат объяснил, почему не нужно тратить деньги на скверы в Екатеринбурге

Хорошо там, где вырубили деревья
Лев ИСТОМИН
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Депутат часто делает громкие заявленияДепутат часто делает громкие заявленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 3 октября, состоялось заседание бюджетной комиссии гордумы Екатеринбурга. Депутаты обсудили работу финансового блока мэрии.

Акцент сделали на тратах из городского бюджета на благоустройство: замену тротуарной плитки, а также обустройстве парков и скверов. Среди членов комиссии не нашлось противников этого процесса - Екатеринбургу нужны зоны отдыха, об этом не раз говорил глава города Александр Высокинский. В сентябре в мэрии даже решили обозначить границы всех скверов, чтобы защитить их от застройки.

Мнение о том, что на парки и скверы города не стоит тратить бюджет, высказал только депутат Александр Колесников. Он эмоционально аргументировал свою точку зрения, но доклад по тратам от финансового блока все-таки был принят.

- Я категорически против траты денег на парки и скверы, потому что это рассадник наркомании и преступности. В том же сквере на Драме постоянно людей запинывают молодые подонки. В сквере около Управления железной дороги – слава богу, его вырубили, там было огромное количество убийств, изнасилований и грабежей. В Зеленой роще убийства и эксгибиционисты всякие, - заявил депутат, спорить с которым никто не стал: отчет о работе финансового блока был утвержден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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