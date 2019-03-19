«Вы че? Здесь депутаты сидят, высшая власть!»: народный избранник из Гордумы Екатеринбурга отчитал главу Счетной палаты

Очередной скандал с участием депутата Александра Колесникова разгорелся на 12-м заседании Городской думы Екатеринбурга 19 марта. Народному избраннику не понравилось, что Счетная палата города не достаточно тщательно проверяет МУП «Водоканал».

Вопрос об этом предприятии поднял коллега Колесникова – депутат Дмитрий Сергин.

- Речь идет о двух канализационно-насосных станциях, стоимостью 8 миллионов рублей, которые не были поставлены на баланс. Это банальное разгильдяйство или злой умысел? – давал вопрос главе Счетной палаты Екатеринбурга Андрею Парунину Сергин.

- Это недоработка должностных лиц. Не обратились в свое время к первичным документам. По итогам проверки были даны предложения по возмещению денежных средств, - ответил Парунин народному избраннику.

Такой ответ не устроил Александра Колесникова, который резко вмешался в разговор.

- У меня вопрос очень интересный. Других-то нарушений нет в «Водоканале»? Че вы делаете там? Сами себе задачи ставите, сами себя проверяете. Че там?

- Я не понял вопроса, - пытался парировать председатель Счетной палаты в ответ. Но это еще больше вывело из себя Колесникова.

- Минуточку! Мы все знаем, что «Водоканал» является стратегическим предприятием с миллиардными оборотами. Заявлять, что там выявлено всего две канализационно-насосные станции, это, наверное, моветон. Ковальчика (бывший директор предприятия – прим.ред.) зря арестовывали? – возмущался депутат.

Александр Колесников часто отмечается громкими заявлениями. Фото: сайт Гордумы Екатеринбурга

В ответ Парунин парировал тем, что предприятие не оставляют без внимания и проверки там все-таки проводятся.

- Мы договорились с вами…. – начал было в очередной раз председатель.

- Я с вами не договаривался. Я с вами не собираюсь договариваться. Вы че? Здесь депутаты сидят – высшая власть! Я сразу даю поручение: проверяйте «Водоканал»! – отрезал депутат.

Чиновник попытался убедить собравшихся в том, что все мероприятия Палаты носят плановый характер. Но в ответ Колесников заявил, что план – не догма и в него нужно вносить изменения. Также народный избранник призвал коллег из Счетной палаты работать.

Отметим, что депутат 7-го созыва попал в поле зрения общественности после ряда громких заявлений. К примеру, он назвал журналистов бестолочами, а также заявил коллегам, что журналисты должны работать на сильную думу, и их тексты должны проверяться перед публикацией.