Скандальный депутат Гордумы Екатеринбурга обратится к губернатору по поводу повышения тарифов ЖКХ

СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-25T19:33:54+03:00

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На очередном заседании Гордумы Екатеринбурга 25 июня депутат Александр Колесников, известный своими неоднозначными высказываниями, предложил коллегам написать письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой «заморозить» коммунальные тарифы для горожан.

В начале июля стоимость услуг ЖКХ традиционно меняется в сторону повышения. При этом, далеко не все жители Екатеринбурга имеют возможность оплачивать квитанции. Мэрия выдает субсидии для малоимущих граждан, но, как выяснилось, часть из них требует вернуть через суды.

Колесников своим предложением намерен снизить социальную напряженность в обществе. При этом, обращение к главе региона он предложил сделать без положенного в таком случае проекта решения. На это обратили внимание другие депутаты, однако большинством голосов поддержали инициативу.

Как отреагирует Евгений Куйвашев на предложение, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU