«Это миллионы рублей!»: мэрия Екатеринбурга требует с горожан вернуть субсидии по ЖКХ

Мэрия Екатеринбурга через суды требует с жителей города вернуть субсидии, выданные несколько лет назад для оплаты жилищно-коммунальных услуг и капремонта. Если в 2017 году городское управление хозяйства подало всего 5 исков к собственникам квартир, то в прошлом – уже 98.

В ответе начальник правового департамента мэрии сообщил о количестве исков по субсидиям. Фото: скан документа

Деньги городские чиновники выдавали горожанам, у которых доход не позволяет полностью оплачивать квитанции по ЖКХ. Для их получения проживающим в квартирах собственникам нужно было в числе прочих документов представить справки о доходах за последние полгода.

Обязательное условие для получения субсидии – отсутствие задолженности за коммуналку и капремонт. Субсидия назначается на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно, ее размер зависит от размера квартиры и времени года.

Представитель управления Першин. Именно он подает иски в отношении граждан. Фото: Иван Абатуров

ВЕРНИТЕ ПОТРАЧЕННОЕ

- В Екатеринбурге такую субсидию получают десятки тысяч человек. Это люди, которые всегда вовремя оплачивают квитанции, потому что иначе дотации не получишь, - говорит Иван Абатуров, один из тех, кому городское Управление ЖКХ начислило субсидию, а потом потребовало ее обратно.

Справки о доходах получателей субсидии работники городского Управления ЖКХ выборочно отправляют в налоговую инспекцию для проверки на правильность указанных сведений.

Ответ инспекции и стал основанием для подачи исков в суды с требованием вернуть субсидии. Оказалось, что не все граждане предоставили правильные сведения о доходах – часть скрытых сумм не была указана, что и позволило получить от государства деньги.

Но, как утверждают горожане, с которых требуют вернуть крупные суммы, вины получателей субсидий в этом нет. Дело в работодателях, которые своим сотрудникам (получателям субсидий) выдавали справки с одними суммами, а в налоговую инспекцию подавали документы с другими цифрами.

Иван Абатуров сослался на решение Свердловского областного суда и выиграл без помощи юриста два дела. Фото: страница Ивана Абатурова в соцсети

Каждая такая ситуация имеет свои нюансы: где-то работодатели платили «черную» зарплату, но справки о доходах для получения субсидии все-таки выдавали. В других случаях чиновники управления запрашивают данные в налоговой через 2-3 года после получения субсидий. Налоговая служба отвечает, что данных о доходах получателя нет, после чего сотрудники мэрии идут в суд.

В этом процессе есть важный нюанс: справки о доходах получатель субсидии сдает за себя и за всех членов семьи, хотя не может проверить - кто и как начислял зарплату родственникам.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Иван Абатуров не стал нанимать юриста или адвоката для защиты своей позиции в суде. Для того, чтобы выиграть в районном суде два дела, ему хватило позиции Свердловского областного суда по одному из исков от 8 сентября 2018 года. Эта позиция по закону обязательна для всех районных судей.

- Там очень простая правовая позиция: при выявлении скрытых доходов чиновники не могут требовать возврата всей субсидии, а должны пересчитать ее размер с учетом выявленных доходов. И, если цифра будет другой, то взыскивать только разницу между той субсидией, которую получил гражданин и той, что ему полагалась. Я на эту позицию сослался в районном суде и у мирового судьи. Оба дела выиграл, - говорит ответчик. В моем случае для налоговой службы работодатель указал данные о моей зарплате за декабрь 2013 года, хотя я в колледже не работал с 17 сентября 2013 года, - рассказывает Иван Абатуров.

По его словам, у многих ситуации выглядят еще более странно. Например, у матери пятерых детей Лидии Халиуллиной справка из колледжа за 2014 год, и вовсе «липовая». Поэтому женщина, по мнению чиновников из мэрии, должна вернуть всю сумму, выданную в качестве субсидии за три года.

Ответ Управлению ЖКХ из налоговой службы. Фото: скан документа

- В суд по делу Халиуллиной пришла ее бывшая работодатель. Там она заявила, что причина недостоверности переданных в налоговую службу сведений кроется в том, что тогда были переданы «немного другие сведения» о зарплате женщины, - рассказывает Иван.

В итоге с конца прошлого года управление ЖКХ администрации Екатеринбурга начало массово подавать заявления в суды. Речь идет вовсе не о копеечных суммах: 77 тысяч, 130 тысяч, 161 тысяча рублей. Такие суммы указаны в судебных документах. Это миллионы рублей только по самым скромным подсчетам.

НЕ ПРИШЕЛ В СУД – ВЕРНИ ДЕНЬГИ

Суды при рассмотрении таких исков далеко не всегда встают на сторону чиновников. Если гражданин не приходит на заседания или же не выстраивает свою защиту, то тогда, как правило, судья постановляет вернуть казенные деньги, а если приносит документы и аргументирует свою позицию, то часто выигрывает дело, не возвращая деньги.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга подробно изучили ситуацию, соотнеся ее с федеральными законами. После чего судья отклонил все иски управления ЖКХ о взыскании субсидии.

Решение районного суда по одному из исков управления. Фото: скан документа

- Вот пример: дело Михаила Тосова, который не указал больше 137 тысяч рублей дохода. Суд истребовал сведения из налоговой инспекции, заставил чиновников пересчитать мужчине субсидию. Оказалось, что Тосов имел право на ту субсидию, которую ему назначили ранее, - рассказывает Абатуров, который помогает людям, попавшим в схожую с его ситуацию. - Я этих людей успокаиваю, даю им бланки ходатайств и заявлений об истечении срока исковой давности, потому что по всем искам он либо полностью, либо частично истек.

Решение районного суда по одному из исков управления. Фото: скан документа

В мэрии Екатеринбурга сначала взяли неделю на подготовку официального комментария, однако даже по истечении месяца так и не предоставили информацию. Редакция «КП-Екатеринбург» готова опубликовать позицию администрации города на сайте.По его словам, чиновники при подаче исков не учитывают мотивировку в отказных решениях – ни по срокам давности, ни по требованию перерасчета субсидии. То есть представители управления штурмуют суды типовыми исками, требуя крупные суммы.