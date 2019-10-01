СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-01T18:33:16+03:00

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На Урале в Международный день музыки открыли шесть виртуальных концертных залов. Концертные залы появились в Верхней Пышме (на 180 мест), Красноуральске (65 мест), Лесном (160 мест), Нижней Туре (58 мест), Новоуральске (150 мест) и Среднеуральске (60 мест). На их создание было направлено 4,5 миллиона рублей. На экраны в эти города сегодня транслировалось выступление Никиты Борисоглебского. Знаменитый скрипач дал концерт в Свердловской государственной академической филармонии.

- Реализация проекта по созданию виртуальных концертных залов в Свердловской области началась в 2009 году, и сегодня в регионе уже действует разветвленная сеть из 70-ти залов. Искусство, в том числе филармоническое, должно быть доступно каждому - именно к достижению этой цели мы и стремимся, - подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В день открытия виртуальных концертных залов также выступил Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением дирижера Алексея Богорада. Музыканты исполнили Концерт для скрипки с оркестром Эдуарда Элгара и Симфонию №5 Сергея Прокофьева.

Напомним, еще три зала за счет регионального бюджета уже созданы в Арамили, Сысерти, Михайловске.

ИСТОЧНИК KP.RU