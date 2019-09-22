2019-09-22T12:11:55+03:00
Общество

Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, вернулся к работе

Второй пилот Георгий Мурзин пока проходит амбулаторное лечение
Данил СВЕЧКОВ
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В середине августа на время проверки Дамира Юсупова и его коллег временно отстранили от полетов.В середине августа на время проверки Дамира Юсупова и его коллег временно отстранили от полетов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Герой России, пилот Дамир Юсупов, который в середине августа с коллегой Георгием Мурзиным успешно посадили на кукурузное поле самолет с отказавшими двигателями вновь вернулся к работе. ЧП случилось из-за стаи птиц попавшей в двигатели. После этого Дамира и его коллег временно отстранили от полетов. Но сегодня стало известно, что он вновь сел за штурвал.

- После прохождения формальностей и необходимых медицинских обследований пилот Дамир Юсупов вернулся к работе, - сообщают в авиакомпании.

Отметим, что вновь поднялся в небо он уже на этой неделе. А вот его коллега, второй пилот Георгий Мурзин пока еще лечится. Во время жесткой посадки он получил ушиб груди. Добавим также, что накануне всему экипажу А-321 в торжественной обстановке вручили ключи от квартир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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