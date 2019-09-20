2019-09-20T18:29:24+03:00
Общество

Екатеринбуржцы выйдут на субботник в парке 50-летия ВЛКСМ

Столица Урала присоединится к всемирному дню чистоты
Алина СУРИНА
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Помогут собирать мусор жителям города волонтеры и учащиеся местного образовательного ЭкоцентраПомогут собирать мусор жителям города волонтеры и учащиеся местного образовательного ЭкоцентраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржцы выйдут на субботник в парке 50-летия ВЛКСМ. Столица Урала присоединится к всемирному дню чистоты 21 сентября. Акцию «Сделаем! 2019» проведет екатеринбуржский Дворец молодежи.

- Проект был запущен в Эстонии в 2008 году, когда группа энтузиастов решила очистить свою страну от мусора за один день. Инициативу поддержало 4% населения, убрав свыше 10 000 тонн мусора, часть которого отправилась на переработку. Соседние страны вдохновились примером и тоже стали проводить однодневные национальные уборки, объединяя все больше единомышленников. 15 сентября 2018 года в движение включилось 150 стран, - рассказали организаторы.

Вход на акцию свободный. Помогут собирать мусор жителям города волонтеры и учащиеся местного образовательного Экоцентра.

В программе:

11.00. Мастер-классы и лекторий от педагогов Экоцентра. Можно будет узнать все об аквариумных рынках, поработать в теплице, побывать в контактном зоопарке.

12.00. Начинает работу точка РСО (раздельного сбора вторсырья). Будут принимать почти все виды пластика, макулатуру, жесть.

12.30. Стартует ЭКОкросс – уборка территории парка 50-лет ВЛКСМ. Участники не только соберут мусор. Им предстоит выполнить ряд задач на экологическую тематику.

13.30. Подведем итоги соревнований и согреемся горячим чаем.

14.00. Мастер-класс по созданию креативных сувениров из вторсырья.

15.00. Церемония награждения участников акции.

15.30. Экскурсия по Экоцентру для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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