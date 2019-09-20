Замышляли дело ночью: трое уральцев пытались украсть доски
В Богдановиче осудили трех местных жителей, которые пытались украсть чужие доски на 23,2 тысячи рублей.
- Злоумышленники после полуночи подъехали к строящемуся дому, автомобиль оставили неподалеку. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, перетаскали доски к машине, - рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.
Однако довести дело до конца они не смогли, так как их поймали сотрудники ГИБДД. Оказалось, что все трое трудоустроены на одном из местных предприятий, двое из них уже были судимы.
Мужчины не стали отрицать свою вину и сразу написали явку с повинной, все похищенные доски вернули обратно владельцу. Суд назначил одному из них 2 года тюрьмы, другому – 1 год и 8 месяцев, а третьему – исправительные работы на год.
ИСТОЧНИК KP.RU