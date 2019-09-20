Вмешалась прокуратура: на Урале работникам выплатили зарплату только спустя 4 месяца

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-20T13:55:26+03:00

Работникам выплатили зарплату спустя 4 месяца только после вмешательства прокуратуры

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В Новоуральске прокуратура проверила одно из местных предприятий, которое четыре месяца задерживало зарплату свои сотрудникам. Общая сумма долга превысила 8,2 миллиона рублей.

- При поступлении денежных средств по исполненным контрактам денежные средства руководством предприятия направлялись на выплату заработной платы, - уточнили в пресс-службе прокуратуре Свердловской области.

После вмешательства ведомства зарплата была частично выплачена на сумму около двух миллионов рублей. Директор предприятия был оштрафован. Через некоторое время, после настойчивости прокуратуры, зарплата была полностью выплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU