«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-20T11:40:55+03:00

Она ушла из дома – и больше ее никто не видел

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В Камышлове пропала 57-летняя Семенова Надежда Геннадьевна. Женщина ушла из дома еще 12 сентября – и до сих пор ее никто не видел. Тревогу начали быть в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- У женщины шрам около левого глаза и очки, - добавили там. – У нее худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, короткие темно-каштановые волосы и карие глаза.

На момент пропажи была одета в сиреневую куртку, светло-коричневые джинсы, белый свитер и серые кроссовки.

Всех, кто знает, где женщина может находиться, или видел ее, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU