«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину
В Камышлове пропала 57-летняя Семенова Надежда Геннадьевна. Женщина ушла из дома еще 12 сентября – и до сих пор ее никто не видел. Тревогу начали быть в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
- У женщины шрам около левого глаза и очки, - добавили там. – У нее худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, короткие темно-каштановые волосы и карие глаза.
На момент пропажи была одета в сиреневую куртку, светло-коричневые джинсы, белый свитер и серые кроссовки.
Всех, кто знает, где женщина может находиться, или видел ее, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU