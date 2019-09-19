2019-09-19T13:30:30+03:00
Общество

Самая большая в городе: в Екатеринбурге отремонтировали детскую поликлинику

У врачей появилась новая мебель и техника, а у детей – надежда на быстрое выздоровление
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: ДГКБ №11Фото: ДГКБ №11
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге после длительного ремонта торжественно открылись первый этаж реабилитационного отделения и левое крыло второго этажа поликлиники №5.

На первом этаже появились просторные раздевалки в бассейне, а также оборудован заборный пункт, чтобы маленькие пациенты могли сдавать все анализы в одном кабинете.

Фото: ДГКБ №11

Фото: ДГКБ №11

- Поликлиника обслуживает 23 тысячи детей на 22 участках, три из которых были открыты в начале сентября, - рассказала главврач ДГКБ №11 Анна Соколова. – На втором этаже мы сделали не только ремонт кабинетов, коридора, но и обновили всю мебель для докторов. Теперь педиатры принимают детишек в светлых, красивых помещениях, где заменены окна, двери, техника.

Фото: ДГКБ №11

Фото: ДГКБ №11

Вместе с тем, в здании появилась очень удобная навигация – теперь тут стало намного комфортнее. Но на этом обновление поликлиники не заканчивается – в ближайшее время у нее запланирован ремонт на третьем этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики рассказали детям о безопасном электричестве и о том, как его экономить
Одет во все бежевое: на Урале ищут 40-летнего воспитанника психоневрологического интерната
В Екатеринбурге на ремонт закроют еще две улицы
Доля продаж кредитов в онлайн-каналах УБРиР достигла 57%
На Урале почти 100 домов остались без холодной воды
Отдала 80 тысяч, а получила 350 тысяч: как бабушка из уральского города наказала юриста-мошенницу
Не заметил: в центре Екатеринбурга сбили 13-летнего подростка, переходившего на «зеленый»
Парламент Екатеринбурга начал работу в осенней сессии 2019 года
В Екатеринбурге вынесли приговор наркоторговцу, пытавшемуся продать 84 килограмма «синтетики»
Мастер-классы от шеф-повара: в Екатеринбурге школьников учат правильно питаться
Екатеринбург вошел в топ с самыми дорогими «однушками»
На Урале чиновника отправили в колонию за казнокрадство
«Потеряла дар речи»: уральская блогерша раскритиковала танцы детей на шесте
Игнорировала всех: в Екатеринбурге пенсионерка оставила без отопления весь подъезд
Есть пострадавшие: на Свердловской трассе иномарка влетела в пассажирский автобус
Две «Уралочки» проиграли на Кубке России по волейболу
«Вылезали через окна на втором этаже»: под Екатеринбургом из горящего дома спаслись 26 человек, включая 4 детей
Шел в темноте прямо по дороге: на Свердловской трассе иномарка насмерть сбила пешехода
Орудовала по всей России: екатеринбургская полиция поймала лжериэлтора
«Вы лучше других?»: Екатеринбург стал одним из самых надменных городов России
Погибли оба: в Екатеринбурге рядом с «Комсомоллом» байкер сбил пешехода
Бронза точно есть: четверо россиян прошли в полуфинал ЧМ по боксу в Екатеринбурге
«Мы стали игрушкой в руках чиновников»: «Парки и скверы» вышли из рабочей группы по опросу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего почти неделю назад
В Екатеринбург прилетел легендарный боксер - Эвандер Холифилд