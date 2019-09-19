Самая большая в городе: в Екатеринбурге отремонтировали детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-19T13:30:30+03:00

У врачей появилась новая мебель и техника, а у детей – надежда на быстрое выздоровление

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В Екатеринбурге после длительного ремонта торжественно открылись первый этаж реабилитационного отделения и левое крыло второго этажа поликлиники №5.

На первом этаже появились просторные раздевалки в бассейне, а также оборудован заборный пункт, чтобы маленькие пациенты могли сдавать все анализы в одном кабинете.

Фото: ДГКБ №11

- Поликлиника обслуживает 23 тысячи детей на 22 участках, три из которых были открыты в начале сентября, - рассказала главврач ДГКБ №11 Анна Соколова. – На втором этаже мы сделали не только ремонт кабинетов, коридора, но и обновили всю мебель для докторов. Теперь педиатры принимают детишек в светлых, красивых помещениях, где заменены окна, двери, техника.

Фото: ДГКБ №11

Вместе с тем, в здании появилась очень удобная навигация – теперь тут стало намного комфортнее. Но на этом обновление поликлиники не заканчивается – в ближайшее время у нее запланирован ремонт на третьем этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU