Уже были жалобы: на Урале прикрыли баню из-за отсутствия огнетушителей

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-18T07:35:29+03:00

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В Новоуральске судебные приставы закрыли банный комплекс из-за нарушений пожарной безопасности. В апреле этого года его уже закрывали после того, как жители дома, на первом этаже которого располагаются бани, пожаловались в прокуратуру.

- В ходе той проверки были выявлены нарушения требований как санитарно-эпидемиологических, так и пожарных норм, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Работы бани была приостановлена на 90 суток, после чего снова открылась.

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

На этот раз проверка показала, что в помещении отсутствуют даже огнетушители. Помимо этого, нет системы звукового и светового оповещения о пожаре, эвакуационных выходов, а отделочные материалы комнат не соответствуют классу огнестойкости.

Все это несет угрозу не только посетителям бань, но и жителям дома. После повторного визита приставы приняли решение окончательно закрыть бани.

ИСТОЧНИК KP.RU