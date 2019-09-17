ТАУ – 25! Поговорим с Иннокентием Шереметом

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-17T17:35:37+03:00

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Одному из самых известных и рейтинговых телевизионных агентства Свердловской области – ТАУ исполняется 25 лет. Все это время практически в ежедневном режиме наши коллеги рассказывают о самых важных и интересных событиях.

18 сентября в 14 часов основатель и руководитель «Телевизионного Агентства Урала» Иннокентий В. Шеремет придет в студию радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm] и расскажет о работе на телевидении. Также гость ответит на вопросы наших слушателей.

Подключайтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU