Жуткое ДТП под Нижним Тагилом: один труп и трое раненых

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-14T09:31:20+03:00

Водитель легковушки вылетел на встречную полосу, когда отвлекся на телефон

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В пятницу, 13 сентября на трассе Николо-Павловское – Алапаевск под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с участием отечественной легковушки и иномарки. В аварии погибла пенсионерка, а также пострадали два водители и пассажир.

Как выяснилось, в 17:30 37-летний водитель за рулем «Лада Веста» ехал из Мурзинки в Петрокаменское, в какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там в это время ехала «Хендэ Санта Фе», за рулем которой находится 47-летний мужчина.

Фото: пресс-служба региональной УГИБДД ГУ МВД РФ

В результате столкновения 70-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла на месте ДТП. Двое водителей и пассажирка иномарки получили ушибы грудной клетки и ссадины, их отпустили домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/732031" frameborder="0"></iframe> ДТП под Нижним Тагилом.Видео: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Оба водителя во время аварии были трезвы. Причиной ДТП стала трагическая случайность: водитель «Лада Веста» отвлекся от дороги, когда поднимал телефон, сообщает пресс-служба региональной УГИБДД ГУ МВД РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/732032" frameborder="0"></iframe> Комментарий начальника ОГИБДД подполковника Анатолия Чернова.Видео: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU