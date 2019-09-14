Жуткое ДТП под Нижним Тагилом: один труп и трое раненых
В пятницу, 13 сентября на трассе Николо-Павловское – Алапаевск под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с участием отечественной легковушки и иномарки. В аварии погибла пенсионерка, а также пострадали два водители и пассажир.
Как выяснилось, в 17:30 37-летний водитель за рулем «Лада Веста» ехал из Мурзинки в Петрокаменское, в какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там в это время ехала «Хендэ Санта Фе», за рулем которой находится 47-летний мужчина.
Фото: пресс-служба региональной УГИБДД ГУ МВД РФ
В результате столкновения 70-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла на месте ДТП. Двое водителей и пассажирка иномарки получили ушибы грудной клетки и ссадины, их отпустили домой.
ДТП под Нижним Тагилом.Видео: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области
Оба водителя во время аварии были трезвы. Причиной ДТП стала трагическая случайность: водитель «Лада Веста» отвлекся от дороги, когда поднимал телефон, сообщает пресс-служба региональной УГИБДД ГУ МВД РФ.
Комментарий начальника ОГИБДД подполковника Анатолия Чернова.Видео: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU