2019-09-13T19:58:53+03:00
Общество

Исчезающий вид: в Екатеринбурге открылась выставка записок

Исписанные бумажки прислали учащиеся и учителя со всей России
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба УрФУФото: пресс-служба УрФУ
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В Екатеринбурге открылась выставка записок. Исписанные бумажки прислали учащиеся и учителя со всей России. Посмотреть экспонаты можно в музейно-выставочном комплексе Уральского федерального университета. 200 записок пролежат здесь до 25 сентября. По мнению организаторов выставки, из-за электронных средств связи записки становятся редкостью.

- Исчезают бумажные признания в любви, просьбы пойти поесть, списать, переписки о фильмах, музыкантах, преподавателях. Исчезают стихи, которые некоторые учащиеся умудрялись писать во время уроков. Уже сегодня посетители выставки с ностальгией вспоминают свои школьные и студенческие годы, вспоминают себя за партой и то, о чем писали своим друзьям, - поделилась автор идеи, студентка магистратуры УрФУ Софья Шулепова.

Фото: пресс-служба УрФУ

Фото: пресс-служба УрФУ

На выставке можно не только подержать в руках чужие записки. Некотрые из них организаторы подвесили, чтобы напоминить о том, как по классу летали маленькие бумажки, когда учитель отворачивался.

- Мы не призываем пользоваться записками. Мы не пытаемся сказать, что переписываться на уроках или парах полезно. Наши студенты выступают исследователями различных образовательных процессов. И эта экспозиция - результат такого исследования, - рассказывают в УрФУ.

Посетители могут приносить и свои сохранившиеся записки, пополняя коллекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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