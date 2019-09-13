Исчезающий вид: в Екатеринбурге открылась выставка записок
В Екатеринбурге открылась выставка записок. Исписанные бумажки прислали учащиеся и учителя со всей России. Посмотреть экспонаты можно в музейно-выставочном комплексе Уральского федерального университета. 200 записок пролежат здесь до 25 сентября. По мнению организаторов выставки, из-за электронных средств связи записки становятся редкостью.
- Исчезают бумажные признания в любви, просьбы пойти поесть, списать, переписки о фильмах, музыкантах, преподавателях. Исчезают стихи, которые некоторые учащиеся умудрялись писать во время уроков. Уже сегодня посетители выставки с ностальгией вспоминают свои школьные и студенческие годы, вспоминают себя за партой и то, о чем писали своим друзьям, - поделилась автор идеи, студентка магистратуры УрФУ Софья Шулепова.
Фото: пресс-служба УрФУ
На выставке можно не только подержать в руках чужие записки. Некотрые из них организаторы подвесили, чтобы напоминить о том, как по классу летали маленькие бумажки, когда учитель отворачивался.
- Мы не призываем пользоваться записками. Мы не пытаемся сказать, что переписываться на уроках или парах полезно. Наши студенты выступают исследователями различных образовательных процессов. И эта экспозиция - результат такого исследования, - рассказывают в УрФУ.
Посетители могут приносить и свои сохранившиеся записки, пополняя коллекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU