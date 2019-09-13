Шепелявит и подволакивает правую ногу: на Урале второй день ищут пенсионера
На Урале второй день ищут пенсионера. Мужчина вышел из сада «Рассвет» в Верхней Пышме и пропал. Пенсионер подволакивает правую ногу и шепелявит. Семидесятилетний Минуллин Анатолий Мирхасович был одет в синюю куртку, штаны того же цвета и черные кирзовые сапоги 45 размера.
- С собой у него было красное пластмассовое ведро, перочинный нож и желтая отвертка, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
Приметы:
Рост: 180 см.
Цвет глаз: голубые.
Цвет волос: лысый.
Телосложение: плотное.
Особые приметы: нос "картошкой", шрам на груди и животе.
Всех кому что-то известно о месте нахождении Анатолия Мирхасовича, просят звонить руководителю отряда Наталии «ЛИСА»+7-9000-44-02-20 или заместителю руководителя отряда, инфоргу Марии Шкода +7-900-203-66-62.
ИСТОЧНИК KP.RU