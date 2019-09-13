Шепелявит и подволакивает правую ногу: на Урале второй день ищут пенсионера

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-13T18:01:15+03:00

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На Урале второй день ищут пенсионера. Мужчина вышел из сада «Рассвет» в Верхней Пышме и пропал. Пенсионер подволакивает правую ногу и шепелявит. Семидесятилетний Минуллин Анатолий Мирхасович был одет в синюю куртку, штаны того же цвета и черные кирзовые сапоги 45 размера.

- С собой у него было красное пластмассовое ведро, перочинный нож и желтая отвертка, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы:

Рост: 180 см.

Цвет глаз: голубые.

Цвет волос: лысый.

Телосложение: плотное.

Особые приметы: нос "картошкой", шрам на груди и животе.

Всех кому что-то известно о месте нахождении Анатолия Мирхасовича, просят звонить руководителю отряда Наталии «ЛИСА»+7-9000-44-02-20 или заместителю руководителя отряда, инфоргу Марии Шкода +7-900-203-66-62.

ИСТОЧНИК KP.RU