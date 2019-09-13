2019-09-13T18:01:15+03:00
Общество

Шепелявит и подволакивает правую ногу: на Урале второй день ищут пенсионера

Мужчина вышел из сада и пропал
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: поисковой отряд ПрорывФото: поисковой отряд Прорыв
Изменить размер текста:

На Урале второй день ищут пенсионера. Мужчина вышел из сада «Рассвет» в Верхней Пышме и пропал. Пенсионер подволакивает правую ногу и шепелявит. Семидесятилетний Минуллин Анатолий Мирхасович был одет в синюю куртку, штаны того же цвета и черные кирзовые сапоги 45 размера.

- С собой у него было красное пластмассовое ведро, перочинный нож и желтая отвертка, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы:

Рост: 180 см.

Цвет глаз: голубые.

Цвет волос: лысый.

Телосложение: плотное.

Особые приметы: нос "картошкой", шрам на груди и животе.

Всех кому что-то известно о месте нахождении Анатолия Мирхасовича, просят звонить руководителю отряда Наталии «ЛИСА»+7-9000-44-02-20 или заместителю руководителя отряда, инфоргу Марии Шкода +7-900-203-66-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первую выставку в «Эрмитаж-Урал» откроют осенью
«Если бы погода была холодная, она бы погибла»: в Нижнем Тагиле нашли пропавшую бабушку
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Пользователи сети поздравили Дамира Юсупова, посадившего самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле, с Днем Рождения
На Урале инспекторы сняли с маршрута и отправили на спецстоянку три автобуса
Просмотр любимых программ придется отложить: В Екатеринбурге отключат телевышку
Интернет-трафик Tele2 в международном роуминге вырос в 4 раза
Водители автобусов сдали экзамен заново: на Урале из 45 водителей выбрали лучшего
Культурно договориться не удалось: приставы открыли охоту на машины свердловского министерства
«Как теперь спокойно учиться?»: студенты из Китая ночевали у стен УрФУ, чтобы получить места в общежитии
Болей за наших, смотри матч «Спартак» - «Урал»
В Екатеринбурге убрали свалку, которую местный житель копил семь лет
«Спросите у кассира»: на Урале в аптеке нет ценников на лекарства
В Екатеринбурге введут временный автобус между Эльмашем и Уралмашем
МегаФон разогнал 5G на смартфоне до 2,46 Гбит/с
Повесили рекламу на баннер: уральцев, продавших через интернет килограмм наркотиков, отправили под суд
Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют на ремонт
«Забывшую» русский язык замначальника свердловских приставов, которую обвиняют во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста
Названы причины алкоголизма на Урале