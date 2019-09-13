Просмотр любимых программ придется отложить: В Екатеринбурге отключат телевышку

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-13T17:03:57+03:00

Из эфира на два дня исчезнет часть теле- и радиопрограмм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Горожанам придется отложить просмотр любимых программ. В Екатеринбурге отключат телевышку. Из эфира на два дня исчезнет часть теле- и радиопрограмм. 16 и 17 сентября, отключат телевышку на улице Луначарского, 212. При этом в кабельные сети Екатеринбурга программы будут подаваться без перерыва.

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, - пояснили в пресс-службе Свердловского филиала РТРС.

Теле - и радиопрограммы будут отсутствовать в эфире с 09:00 до 17:00. В частности, речь идет о цифровых эфирных программах: 46 ТВК, пакет программ РТРС-1 («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург - 5 канал», «Россия 24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России»), 60 ТВК, пакет программ РТРС-2 («Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ»).

Отключение коснется аналоговых телепрограмм 12 ТВК «Телеканал «Че» и РВ- программ: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Орфей», «Телеканал Че», «Радио „Воскресение“», «Звезда ФМ», «Хит ФМ», «Серебряный дождь», «Дети ФМ», «Радио „Комсомольская правда“», «Спорт ФМ», «Радио Вера», «Наше радио», Comedy radio, «Дорожное радио», «Радио Форум», «Радио Екатеринбург».

ИСТОЧНИК KP.RU