«Как теперь спокойно учиться?»: студенты из Китая ночевали у стен УрФУ, чтобы получить места в общежитии

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-13T15:35:34+03:00

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Многие екатеринбургские студенты часто жалуются на то, что все хорошие общежития «разобрали» их иностранные коллеги. Но, оказалось, это не так. Например, вчера студенты из Китая буквально ночевали под дверьми главного корпуса УрФУ. О ситуации рассказал Zhang Xiangyang, один из учеников, на своей странице в Instagram – в 23:00 они стояли около дверей и ждали, пока их пустят внутрь, чтобы расселить.

- Теперь в УрФУ учатся почти 2 тысячи иностранных студентов (я один из них), но за один день выдаются только не больше 30 мест. Мы приехали издалека сюда, на учебу, мы платим больше 136 тысяч в год за человека, но теперь у нас нет даже места, где можно ночевать. Как же мы теперь можем спокойно учиться? – пишет студент [орфография в тексте исправлена – Прим.ред].

Фото: студент @zxybv в Instagram

Он также отметил, что в Китае гостей принято встречать, как называется, с распростертыми объятьями. Чего, к сожалению, не скажешь о России – такое отношение «можно назвать нечеловечным».

- Они бы могли и на родине спокойно учиться, работать и жить, но решили приехать сюда, чтобы учиться, потому что русская культура их привлекла, - рассказывает студент. – Потому что их привлек Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов, Чайковский, Пушкин… Они приехали сюда с радостью и мечтой, но не знали, какая ситуация их ожидает… Уважаемые начальники УрФУ, если бы среди них были ваши дети, смогли бы вы быть равнодушными к ним?

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. Там отметили, что на данный момент ситуацию разрешили мирно и всех расселили по общежитиям. Проблема была в позднем приезде студентов в университет.

ИСТОЧНИК KP.RU