2019-09-13T12:37:19+03:00
Общество

Названы причины алкоголизма на Урале

В Свердловской области стало меньше пьяниц
Лев ИСТОМИН
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Алкоголь губит все возрастаАлкоголь губит все возрастаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты раскрыли главные причины алкоголизма в Свердловской области. Сегодня на учете у медиков стоят 22 тысячи жителей региона.

ВЕРШИНА АЙСБЕРГА

Но это лишь верхушка айсберга, потому что в статистике учитываются только те, кто намерен излечиться от пагубной привычки, либо попал в поле зрение врачей в связи с плохим состоянием здоровья. Реальная картина хуже.

- В регионе, как и по всей стране, снижается количество алкоголиков. За год у нас их стало на 11% меньше: в 2018 году – 25 тысяч человек, в этом – 22 тысячи, - рассказывает главный врач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный.

По его словам, специалисты проводят множество профилактических мероприятий, чтобы разъяснить людям, что жить без алкоголя – намного лучше.

АЛКОМАРКЕТЫ И ШАРЛАТАНЫ

Антон Поддубный также назвал главные причины алкоголизации населения. Во-первых, это шаговая доступность спиртного, потому что сегодня алкомаркеты расположены на первых этажах жилых домов. Во-вторых, сегодня свои услуги алкоголикам предлагают шарлатаны. Они предлагают кодировку, а больному нужна квалифицированная помощь.

- Они создают у алкоголика ощущение, что можно спокойно пять дней в неделю травить свой организм, а потом придет волшебник в белом халате и прокапает, а на следующий день будет хорошо. Но на следующий день станет еще хуже, поверьте, - говорит главный врач Свердловской областной клинической больницы и главный нарколог региона.

Многие люди пьют каждый день, но не считают себя алкоголиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие люди пьют каждый день, но не считают себя алкоголикамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие, по словам Антона Поддубного, боятся обращаться к медикам за помощью и вставать на учет. Но алкоголик – это не только тот, кто валяется под забором, многие привыкли употреблять спиртное каждый день и вести обычный образ жизни. Таким людям тоже требуется помощь, пишет издание «Наша Газета».

ЖЕНЩИНАМ СЛОЖНЕЕ

С женщинами специалистам работать в отношении лечения алкоголизма сложнее из-за психологических особенностей.

- На первом этапе мы избавляем человека от физической зависимости, а дальше идет психологическая реабилитация. Она может проводиться и амбулаторно, - говорит нарколог.

Для начала с проблемой можно обратиться к специалисту в поликлинику, там проведут первичные тесты и подскажут, куда пойти дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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