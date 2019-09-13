2019-09-13T09:45:27+03:00
Общество

Ездят без ремня и автокресла: с начала года в ДТП пострадали 126 юных уральцев

Такие цифры в ГИБДД опубликовали после очередной проверки
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Урале во время ДТП пострадали 126 детей, все они ездили без ремней безопасности и автокреселНа Урале во время ДТП пострадали 126 детей, все они ездили без ремней безопасности и автокреселФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Инспекторы ГИБДД рассказали, сколько детей пострадало в ДТП с автомобилями. Для этого автоинспекторы с 6 по 9 сентября проверили тысячи автомобилей, в которых находились маленькие пассажиры.

- За четыре дня было выявлено 946 нарушений правил перевозки детей, причем только в столице Урала – 127 таких фактов, и почти 5 тысяч водителей не пристегивали детей ремнями безопасности, больше 700 из них – в Екатеринбурге, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция напоминает об обязательном условии использования детских кресел, которые соответствуют росту и весу юных пассажиров. Они на 80% снижают риск травмирования детей в возрасте до 4 лет, а детей до 9 лет – на 52%.

- За 8 месяцев 2019 года на Среднем Урале зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 126 детей-пассажиров в возрасте до 16 лет, в 15 случаях несовершеннолетние перевозились с нарушением ПДД, - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральский певец разбился на Кипре во время съемок своего клипа
Хотел припарковаться: в Екатеринбурге около «Дирижабля» иномарка сбила мотоциклиста
Разливали в пятилитровые тары: на Урале вскрыли склад с 11 тоннами «паленого» алкоголя
На дороги Екатеринбурга вернется троллейбус №4
Запасайтесь биноклями: этой ночью екатеринбуржцы смогут увидеть на небе Нептун
Охота обернулась трагедией: на Урале местный житель случайно застрелил товарища из ружья
Подозреваются в разбое: полиция Екатеринбурга разыскивает двух молодых людей
У уральца арестовали иномарку за долг в 184 тысячи
«Был пьяным и самонадеянным»: на Урале водитель насмерть сбил пешехода и получил 4 года тюрьмы
«После удара затянуло под машину»: в Екатеринбурге на Сибирском тракте иномарка сбила пешехода
На полтора месяца: свердловские энергетики закрывают проезд рядом с парком Павлика Морозова
«Может быть захоронением»: в Зеленой роще Екатеринбурга временно прекратили реконструкцию
«Вместо голов рубили тыквы»: на Урале прошел казачий «турнир палачей»
Курс на здоровье: в диспансеризации приняли участие 145 тысяч екатеринбуржцев