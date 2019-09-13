Ездят без ремня и автокресла: с начала года в ДТП пострадали 126 юных уральцев

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-13T09:45:27+03:00

На Урале во время ДТП пострадали 126 детей, все они ездили без ремней безопасности и автокресел Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Инспекторы ГИБДД рассказали, сколько детей пострадало в ДТП с автомобилями. Для этого автоинспекторы с 6 по 9 сентября проверили тысячи автомобилей, в которых находились маленькие пассажиры.

- За четыре дня было выявлено 946 нарушений правил перевозки детей, причем только в столице Урала – 127 таких фактов, и почти 5 тысяч водителей не пристегивали детей ремнями безопасности, больше 700 из них – в Екатеринбурге, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция напоминает об обязательном условии использования детских кресел, которые соответствуют росту и весу юных пассажиров. Они на 80% снижают риск травмирования детей в возрасте до 4 лет, а детей до 9 лет – на 52%.

- За 8 месяцев 2019 года на Среднем Урале зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 126 детей-пассажиров в возрасте до 16 лет, в 15 случаях несовершеннолетние перевозились с нарушением ПДД, - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU