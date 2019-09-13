У уральца арестовали иномарку за долг в 184 тысячи

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-13T08:40:36+03:00

Мужчина не хотел добровольно погашать всю сумму

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Судебные приставы арестовали у должника автомобиль Mitsubishi за гигантский долг в 184 тысячи рублей.

- Погашать сумму мужчина не торопился, поэтому инспектор принял решение арестовать его иномарку, - добавили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Владельцу объяснили, что, если он в ближайшее время не погасит долг, его машину выставят на торги и продадут с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU