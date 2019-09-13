У уральца арестовали иномарку за долг в 184 тысячи
Мужчина не хотел добровольно погашать всю сумму
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Изменить размер текста:
Судебные приставы арестовали у должника автомобиль Mitsubishi за гигантский долг в 184 тысячи рублей.
- Погашать сумму мужчина не торопился, поэтому инспектор принял решение арестовать его иномарку, - добавили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Владельцу объяснили, что, если он в ближайшее время не погасит долг, его машину выставят на торги и продадут с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU