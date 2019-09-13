«После удара затянуло под машину»: в Екатеринбурге на Сибирском тракте иномарка сбила пешехода
В Екатеринбурге, на 13 километре Сибирского тракта вчера вечером произошло ДТП, в результате которого сильно пострадал пешеход. В ГИБДД информацию получили около 21:40.
- Skoda двигалась по Сибирскому тракту со стороны ЕКАДа в сторону улицы Чистая допустил наезд на 32-летнего пешехода, - отметили в ГИБДД по Екатеринбургу.
Мужчина залетел на машину и ударился о лобовое стекло, после чего его затянуло под машину. К счастью, он остался жив, но получил тяжелые ранения: перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму головы. Его срочно госпитализировали в горбольницу №36.
По данным Госавтоинспекции, он был в нетрезвом виде.Сейчас по этому делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU