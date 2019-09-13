«После удара затянуло под машину»: в Екатеринбурге на Сибирском тракте иномарка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-13T08:07:24+03:00

Мужчина шел по дороге и был пьян

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В Екатеринбурге, на 13 километре Сибирского тракта вчера вечером произошло ДТП, в результате которого сильно пострадал пешеход. В ГИБДД информацию получили около 21:40.

- Skoda двигалась по Сибирскому тракту со стороны ЕКАДа в сторону улицы Чистая допустил наезд на 32-летнего пешехода, - отметили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Мужчина залетел на машину и ударился о лобовое стекло, после чего его затянуло под машину. К счастью, он остался жив, но получил тяжелые ранения: перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму головы. Его срочно госпитализировали в горбольницу №36.

По данным Госавтоинспекции, он был в нетрезвом виде.Сейчас по этому делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU