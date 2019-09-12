2019-09-12T18:00:55+03:00
Звезды

«Я предпочитаю мощное, спортивное авто»: звезда «Уральских пельменей» похвасталась поездкой на Rolls-Royce

Об этом она написала в своем Instagram
Олег Галимов
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Своими впечатлениями она поделилась с подписчикамиСвоими впечатлениями она поделилась с подписчикамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Звезда «Уральских пельменей» актриса Юлия Михалкова похвасталась в Instagram поездкой на Rolls-Royce. Своими впечатлениями она поделилась с подписчиками.

mihalkovamihalkova
В последнее время актриса живет в Москве
17350 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Скорость. Вчера ехала по Москве на бесконечно быстром Rolls-royce и задумалась: почему же я так люблю скорость? И неоднократно признавалась в этом! Так вот. Для меня важно чувствовать перспективу. Во всём. Когда знаешь, что при желании тебе есть, куда расти и развиваться. Поэтому я предпочитаю мощное, спортивное авто. Ты едешь на нем 90 км/час, соблюдаешь ПДД, но точно знаешь, что если выехать на автодром, то можно выстрелить 300 км/час! И вот это чувство, когда ты, знаешь, что есть перспектива, есть запас прочности и не виден предел мощности - самое крутое! Это касается работы, творчества, машины. Да, всей жизни. А если нет перспективы, то лучше мимо пройти, - написала Михалкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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