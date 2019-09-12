На уральском заводе второй день подряд ищут рабочего: возможно, он покончил с собой

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-12T17:45:01+03:00

Несмотря на это коллеги Юхнева считают, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством. Из-за специфики коксохимического производства, возможно, его останки не найдут.

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В Нижнем Тагиле вторые сутки ищут рабочего коксохимического производства. 34-летний Сергей Юхнев пропал без вести, поиски ведутся по территории всего завода.

Сергею Юхневу 34 года. Фото: соцсети

- Заявление об исчезновении человека на заводе к нам поступило накануне 11 сентября. На территории завода ведутся необходимые поисковые мероприятия. Мы ведем свою работу, заводчане самостоятельно прочесывают территорию. Изучаются записи с камер наблюдения» - сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Несмотря на это коллеги Юхнева считают, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством. Из-за специфики коксохимического производства, возможно, его останки не найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU