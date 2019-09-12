2019-09-12T17:18:40+03:00
Общество

«Мама, я буду айтишником»: на Урале идут учиться на специальности, связанные с IT-технологиями и строительством

В Свердловской области закончилась приемная компания
Алина СУРИНА
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В Свердловской области закончилась приемная компанияВ Свердловской области закончилась приемная компанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале студенты идут учиться на специальности, связанные с IT-технологиями и строительством. В Свердловской области закончилась приемная компания. Кроме строителей и IT-специалистов студентам оказались интересны направления, связанные с изучением иностранных языков. По итогам приемной компании в техникумы, колледжи и вузы региона зачислены более 50 тысяч абитуриентов.

- В целом прием прошел достаточно организованно. Вузы и колледжи нашего региона становятся все более популярными и помимо выпускников текущего и прошлого годов, выпускников техникумов и колледжей, продолжающих образование, - сказал начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.

В этом году бюджетный прием в учреждения среднего профессионального образования был увеличен и на обучение за счет регионального бюджета приняли 20,5 тысячи студентов. Всего в вузы области принято более 32 тысяч студентов. Представители высших учебных заведений отмечают увеличение количества абитуриентов, являющихся победителями различных олимпиад и профориентационных проектов. Например, олимпиады «Я – профессионал», которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина как социальный лифт для талантливых и целеустремленных студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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