Уральский полицейский хотел заработать 142 тысячи на чужих мотоциклах

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-12T12:06:58+03:00

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В Туринске местного полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Он торговал на стороне мотоциклами, конфискованными у нарушителей.

- В период с 12 по 18 октября обвиняемый, действуя вопреки интересам службы, решил сдать мотоциклы в металлолом, чтобы в дальнейшем выручить за это деньги. О том, чьи они были, мужчина заботиться не стал, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как только он узнал, что в скором времени в полицию придет прокуратура с проверкой, сразу прекратил заниматься этим делом. Всего полицейский успел сдать почти 9 тонн металлолома на сумму больше 142 тысяч рублей. Деньги он так и не получил.

- В ходе предварительного расследования по уголовному делу сотрудниками СКР проводились допросы и осмотры мест происшествия, также приняты меры для установления пострадавших граждан и допроса их в качестве потерпевших, - добавили в СКР по Свердловской области.

- Руководитель территориального ОВД, о котором идёт речь, отстранён от исполнения служебных обязанностей. В отношении подполковника полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Если судебное разбирательство подтвердит его причастность к превышению должностных полномочий, он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечён к предусмотренной законом уголовной ответственности, - добавил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU