2019-09-12T10:39:17+03:00
Общество

Где выгодней брать: в Екатеринбурге резко подешевели квартиры на первых этажах

Сейчас их, в среднем, можно купить за 72,6 тысяч рублей за «квадрат»
Мария Трапезникова
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Дешевле всего квартиру можно взять на первом этаже - стоимость за "квадрат" упала на 10,8%Дешевле всего квартиру можно взять на первом этаже - стоимость за "квадрат" упала на 10,8%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стоимость за квадратный метр квартиры на первых этажах снизилась на 10,8%, а на последнем – на 5,8%. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость».

- Квадратный метр на первых этажах, в среднем, стоит 65 тысяч рублей, а вот на последних – около 68 тысяч, - отметили в пресс-службе портала.

Квартиры, расположенные на «непопулярных» этажах обойдутся екатеринбуржцам, в среднем, в 72 657 рубля (стоимость за «квадрат»). Дешевле всего их можно приобрести в Саратове (около 34 тысяч на первом этаже), а дороже всего – в Москве (191 тысяч там же).

ИСТОЧНИК KP.RU

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