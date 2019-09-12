Вход в уральский парк «Бажовские места» сделали бесплатным
Место является особо охраняемой природной территорией, поэтому взимать с людей плату - незаконно
Фото: официальный сайт парка "Бажовские места"
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В природном парке «Бажовские места», что под Сысертью, наконец-то сделали бесплатный вход. Ради этого горожанам пришлось даже обратиться в прокуратуру.
- В ходе проверки выяснилось, что администрация парка незаконно взимала плату за вход, хотя это место является особо охраняемой природной территорией, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Тогда инстанция обратилась в суд, чтобы как-то решить эту проблему. Суд иск удовлетворил и отметил платный вход.
ИСТОЧНИК KP.RU