2019-09-12T09:24:26+03:00
Общество

Вход в уральский парк «Бажовские места» сделали бесплатным

Место является особо охраняемой природной территорией, поэтому взимать с людей плату - незаконно
Мария Трапезникова
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Фото: официальный сайт парка "Бажовские места"Фото: официальный сайт парка "Бажовские места"
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В природном парке «Бажовские места», что под Сысертью, наконец-то сделали бесплатный вход. Ради этого горожанам пришлось даже обратиться в прокуратуру.

- В ходе проверки выяснилось, что администрация парка незаконно взимала плату за вход, хотя это место является особо охраняемой природной территорией, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Тогда инстанция обратилась в суд, чтобы как-то решить эту проблему. Суд иск удовлетворил и отметил платный вход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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