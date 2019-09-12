2019-09-12T08:48:22+03:00
Общество

Поставят светофоры и «лежачих полицейских»: у школ Екатеринбурга больше 500 переходов приведут в порядок

На это планируется потратить 275 миллионов
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге приведут в порядок больше 500 пешеходных переходов рядом с учебными заведениямиВ Екатеринбурге приведут в порядок больше 500 пешеходных переходов рядом с учебными заведениямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и всей Свердловской области больше 500 пешеходов вблизи школ и детских садов приведут в порядок – некоторые из них уже были изменены к началу учебного года.

- На пешеходных дорожках установят освещение, «лежачих полицейских», мигающие желтые светофоры, дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, - рассказали в пресс-службе мэрии города. – Переходы также оборудуют специальными ограждениями, которые не позволят пешеходам выходить на дорогу в неположенных местах.

Всего на это планируется потратить 275 миллионов рублей. Главная задача – повысить безопасность юных уральцев и предотвратить ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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