Поставят светофоры и «лежачих полицейских»: у школ Екатеринбурга больше 500 переходов приведут в порядок
В Екатеринбурге и всей Свердловской области больше 500 пешеходов вблизи школ и детских садов приведут в порядок – некоторые из них уже были изменены к началу учебного года.
- На пешеходных дорожках установят освещение, «лежачих полицейских», мигающие желтые светофоры, дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, - рассказали в пресс-службе мэрии города. – Переходы также оборудуют специальными ограждениями, которые не позволят пешеходам выходить на дорогу в неположенных местах.
Всего на это планируется потратить 275 миллионов рублей. Главная задача – повысить безопасность юных уральцев и предотвратить ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU