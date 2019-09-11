2019-09-11T19:58:40+03:00
Общество

Нужна ветровка и зонт: в Екатеринбурге завтра будет ветрено и дождливо

Температура воздуха поднимется до 21 градуса
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге в четверг будет тепло, но ветрено и дождливоВ Екатеринбурге в четверг будет тепло, но ветрено и дождливоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завтра будет ветрено и дождливо. Температура воздуха поднимется до 21 градуса. Не забывайте дома ветровку и зонт.

- В Екатеринбурге ожидается переменная облачность с небольшим дождём, - отмечает ФГБУ «Уральское УГМС».

Ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, днём порывы до 13 метров в секунду. Днём ожидается плюс 19-21 градусов, ночью - от 9 до 11 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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