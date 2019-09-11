2019-09-11T19:29:45+03:00
Общество

Екатеринбуржцев ждут на праздник в день памяти святого князя Александра Невского

Мероприятие пройдет в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре
Алина СУРИНА
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Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
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Екатеринбуржцев ждут на праздник в день памяти святого князя Александра Невского. Мероприятие пройдет завтра в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре. Литургия начнется в 7:30 утра. В епархии отмечают, что главный храм в монастыре носит имя святого Александра Невского. В нем пребывает и частица мощей святого князя Александра - под особой сенью, купол которой украшен византийской мозаикой.

- Часовня была построена еще в начале XIX века. Первоначально здесь располагался странноприимный дом (монастырская гостиница), который входил в комплекс Ново-Тихвинского женского монастыря. После революции часовня была закрыта. Долгое время в ней располагался Институт философии и права УрО РАН. В 2017 году территориальное управление Росимущества в Свердловской области передало ее в собственность Екатеринбургской епархии. Сейчас реставрация часовни завершена, и ее могут посещать все желающие, - рассказали в пресс-службе екатеринбуржской епархии.

После праздничного богослужения вокруг храма будет совершаться торжественный крестный ход. Затем всех ждет бесплатное угощение и праздничный концерт в зале духовно-просветительского центра, который располагается в старинной Преображенской часовне на углу улиц Декабристов и 8 Марта.

Программа:

7.30 – литургия в храме св. Александра Невского;

9.30 – крестный ход;

10.00 – угощение у храма;

10.10 – концерт в духовно-просветительском центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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