Здание было разрушено на 80%: в Екатеринбурге завершили реконструкцию архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-11T17:07:22+03:00

Сейчас здесь будут проходить концерты и выставки

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В Екатеринбурге завершили реконструкцию архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. На момент начала работ разрушение зданий комплекса составляло более 80%. Сейчас здесь, в Центре «Синара» будут проходить концерты и выставки. Специалисты восстановили первоначальный вид четырёх исторических зданий госпиталя. Строители смогли воссоздать по архивным чертежам XIX века утраченные части купола главного корпуса больницы, а также ограду с воротами и устоями. Кроме того, были восстановлены кирпичные стены строения и усилены фундаменты зданий.

На момент начала работ разрушение зданий комплекса составляло более 80%Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уверен, этот объект станет местом реализации знаковых проектов, местом проведения выставок и концертов, точкой притяжения горожан и гостей города. Конечно, комплекс будет востребован и в ходе обширной культурной программы Всемирной летней Универсиады 2023 года. На основе архивных чертежей строители поэтапно восстановили архитектурный облик бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, сохранили и воссоздали все элементы классического ансамбля, - сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики

Общая площадь комплекса составляет около шести тысяч квадратных метров. Здесь разместится галерея современного искусства с постоянной и временной экспозициями, трансформируемый зал на 400 посадочных мест для проведения концертов, конференций, презентаций и банкетных мероприятий на 200 человек. На крыше оборудована открытая терраса с лобби-баром и архитектурными декорациями для проведения фотосессий.

Культурно-выставочный комплекс откроется 13 сентября. На его площадке будут представлены спецпроекты V Уральской индустриальной биеннале современного искусства - «Социалистический сюрреализм» Саши Генцис и «Глубины и поверхности» Бернара Гаро (Швейцария).

ИСТОЧНИК KP.RU