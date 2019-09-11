2019-09-11T14:57:30+03:00
Звезды

«Когда нежность через край»: сын экс-мэра Чернецкого выпустил романтический клип

Музыкант снял романтическое видео
Лев ИСТОМИН
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Музыкант предстал в клипе в нескольких образах. Фото: скрин с видеоМузыкант предстал в клипе в нескольких образах. Фото: скрин с видео
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Рок-музыкант Станислав Чернецкий, который уже более 20 лет занимается гитарной музыкой, презентовал новый клип «Девочка», где рассказывает романтичную историю о первых серьезных чувствах.

- Помните свою первую любовь? Ту самую, взрослую. Когда нежность через край и все запреты летят к чертям. Когда кажется, что вот сейчас, в этой комнате, в объятиях этого человека – вся твоя вселенная, - написал сын первого мэра современного Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Станислав.

По его словам, новый клип – это простая и искренняя история, которая близка всем, а в деталях – уникальная для каждого.

Станислав Чернецкий "Девочка".Видео: канал YouTube Станислава Чернецкого

ИСТОЧНИК KP.RU

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