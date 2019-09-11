«Хочешь гладкие ляжки?»: уральский бизнесмен будет торговать кремом «Горижопа»
Уральский бизнесмен Малик Гайсин через свою компанию ООО «Корона Тэхет» регистрирует товарный знак «Горижопа» или «Gorighopa» - на латинице. Заявка была размещена на соответствующем сайте еще в середине января.
Фото: скриншот с сайта
- «Горижопа» - это новый антицеллюлитный крем одной из ведущих российских косметических компаний. Товарный знак относится к классу парфюмерии, зубных паст, пищевых добавок, а также медицинских и ветеринарных препаратов, - указывается в документации.
- Хочешь гладкие ляжки? Хочешь ходить в коротеньких юбках летом, а дома перед мужем светить «орехом» и не прятать его в растянутый халат? - Призывают девушек купить новый крем.
Фото: скриншот с сайта
Малик Гайсин в 90-е годы прошлого столетия был одним из крупнейших бизнесменов Свердловской области. В 1995 году он участвовал в выборах губернатора и избирался депутатов Госдумы, однако к 2000-м годам ушел из политики и на время затих.
ИСТОЧНИК KP.RU