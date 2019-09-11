2019-09-11T13:41:02+03:00
Общество

Выглядит жутковато: в интернете обсуждают изображение уральских пилотов-героев, нарисованное на фасаде дома в Сургуте

Художники не успели закончить стрит-арт и пока на здании только силуэту летчиков
Юлия СТАЛИНА
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Фото: сообщество «Интересный Сургут» во «ВКонтакте»Фото: сообщество «Интересный Сургут» во «ВКонтакте»
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На фасаде дома в Сургуте рисуют изображение уральских пилотов, посадивших самолет А-321 в кукурузном поле. Лица Дамира Юсупова и Георгия Мурзина будут красоваться на торце одного из жилых домов. Но наносить рисунок начали вчера и полностью закончить не успели. Пока там красуются только силуэты.

- Очень хотим закончить к воскресенью, но, к сожалению, нас подводят водители автоподъемников, которые не могут повесить их уже 3-й день. Вчера мы не успели перенести весь эскиз полностью на фасад, так как ровно в 12-00 водитель «превратился в тыкву» и уехал спать, - жалуется Оксана Гладкова, одна из художниц.

Но пока стрит-арт мало похож на искусство, больше на кадры из фильма ужасов. Рисунок активно обсуждают в соцсетях, но больше всего люди не понимают, почему уральских пилотов-героев рисуют в Сургуте, а не в Екатеринбурге, например.

ИСТОЧНИК KP.RU

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