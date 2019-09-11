2019-09-11T14:43:21+03:00
Происшествия

«Не первое их достижение»: на Урале группа подростков украла иномарку

Молодые люди были в нетрезвом виде
Мария Трапезникова
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Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД по Свердловской области
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Новости про инциденты на дорогах на сегодня не заканчиваются. Так, например, в Ирбите сотрудники ГИБДД по Свердловской области задержали группу подростков, которых подозревают в серийном угоне автомобилей. Все машины были переправлены в Верхотурье.

Накануне, 10 сентября, сотрудникам полиции поступила ориентировка об угоне автомобиля Chevrolet. Несколько часов спустя на улицах Ирбита была замечена похожая иномарка – сотрудники ГИБДД решили проследовать за ней.

- Вскоре автомобиль остановили. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции были задержаны 3 человека – два подростка 15 и 17 лет (из Верхотурья) и 37-летний мужчина (из Ирбита), - отметили в ГИБДД по региону. – За рулем сидел один из подростков.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Молодые люди рассказали, что Chevrolet – не первое их достижение. Все это они провернули благодаря ключу, оставленному владельцем авто в замке зажигания. На место сразу же вызвали следователей.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас по этому делу проводится проверка, а также возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Угон»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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