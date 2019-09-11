На Урале мужчина забил до смерти любовницу веником из-за масла

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-11T10:54:12+03:00

Теперь ему грозит до 15 лет колонии

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В Алапаевске будут судить 50 летнего мужчину, который до смерти забил веником свою 45-летнюю сожительницу. По данным следствия, в июне этого года он напал на возлюбленную и нанес травмы, несовместимые с жизнью.

Позже он признался, что причиной ссоры стал инцидент на кухне.

- Оказалось, что в то злополучное утро сожительница обвиняемого, решив приготовить завтрак, поставила разогреваться на электрическую плиту сковороду и налила в неё растительное масло. После этого, оставив сковороду на включённой плите, она уснула. Нагревшись, масло стало сильно дымить. Исходящий из квартиры дым встревожил соседей, которые стали стучаться в дверь жилища, где в этот момент спали обвиняемый и его сожительница. Проснувшись от стука, мужчина выключил электроплиту и впоследствии стал высказывать своей сожительнице претензии по поводу оставленной ею без присмотра сковороды с маслом, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Веник, которым убили женщину. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчине грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU