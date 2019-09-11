Угрожали ножом и забирали телефоны: в Екатеринбурге задержали студентов, нападавших на таксистов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-11T10:03:33+03:00

В Екатеринбурге задержали группу студентов, которые нападали на таксистов и забирали у них все ценные вещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые люди садились в разных районах города и крали у водителей ценные вещи

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В Екатеринбурге полиция задержала группу людей, которую подозревают в серии нападений на таксистов. Оказалось, что всего зафиксировано семь таких случаев – водители такси рассказали, что в разных районах города к ним подсаживались клиенты и просили довезти их до определенного адреса.

- Доехав до места назначения, пассажиры, угрожая водителям ножом, забирали у них сотовые телефоны, деньги и ценные вещи, - отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – За один день было зафиксировано сразу три таких случая: один в Краснолесье и еще два – на Ереванской и Коммунаров.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Еще несколько аналогичных случаев произошли в прошлом месяце. В итоге, сотрудники полиции отыскали всех подозреваемых в одном из ТЦ города.

- При досмотре оперативники обнаружили и изъяли у одного из мужчин пакет зип-лок с порошкообразным веществом белого цвета. Впоследствии исследование показало, что изъятое оказалось наркотическим средством мефедрон массой 1,40 граммов, - добавили в УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Все задержанные оказались учениками местных техникумов. До суда трое находятся под стражей, еще один – под подпиской о невыезде.

Если вы стали жертвами этих молодых людей, позвоните в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU