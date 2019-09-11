Екатеринбуржцев начнут подключать к теплу уже с 16 сентября
Сначала отопление дадут в школах, детсадах и больницах
Жителей Екатеринбурга с 16 сентября начнут подключать к теплуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Екатеринбурга начнут потихоньку подключать к теплу уже со следующего понедельника, с 16 сентября. Сначала отопление дадут во все школы, детские сады и больницы.
- Подаваться тепло будет в соответствии с очередностью по зонам подключения, согласно условиям заключенных договоров и при наличии актов готовности объектов теплопотребления к работе в зимних условиях, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Также там отмечают, что плата за отопление будет начисляться с того дня, когда в батареях появится тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU