Екатеринбуржцев начнут подключать к теплу уже с 16 сентября

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-11T09:20:11+03:00

Сначала отопление дадут в школах, детсадах и больницах

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Жителей Екатеринбурга начнут потихоньку подключать к теплу уже со следующего понедельника, с 16 сентября. Сначала отопление дадут во все школы, детские сады и больницы.

- Подаваться тепло будет в соответствии с очередностью по зонам подключения, согласно условиям заключенных договоров и при наличии актов готовности объектов теплопотребления к работе в зимних условиях, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также там отмечают, что плата за отопление будет начисляться с того дня, когда в батареях появится тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU