2019-09-11T09:17:32+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-10 городов-путешественников

Горожане ездят на такси в аэропорт, в основном, с 5 до 7 утра
Мария Трапезникова
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Чаще всего горожане заказывают такси в аэропорт с 5 до 7 утраЧаще всего горожане заказывают такси в аэропорт с 5 до 7 утраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург вошел в топ-10 рейтинга городов-путешественников по версии Uber Russia. Для того, чтобы это выяснить, аналитики проанализировали соотношение поездок пользователей в аэропорты к общему числу поездок за лето. Екатеринбург занял шестое место.

- Наиболее популярными для путешествий днями недели оказались понедельник и вторник, - добавили в пресс-службе такси. – Исследование также показалось. Что чаще всего горожане заказывают автомобиль в аэропорт с 5 до 7 утра.

Лидером рейтинга стал Волгоград, на втором месте расположилась Москва, а на третьем – Уфа. Любопытно, что летом 2018 года — во время чемпионата мира по футболу — тройка лидеров выглядела иначе: топ открыла Москва, второе место заняла Самара, а рейтинг замкнула Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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