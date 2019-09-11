Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин стал вице-президентом МТС

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-11T08:02:40+03:00

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Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин получил новую должность – теперь он стал вице-президентом компании «МТС» и возглавил новое направление, которые будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ.

Сам Мишин, будучи очень кратким в словах, подтвердил свое повышение в Facebook, где коротко отметил: «Вышел».

- Игорь является медиаменеджером с уникальными компетенциями и успешным опытом работы на телевидении и в киноиндустрии, - отметил директор компании Алексей Корня. – На новом посту его задачей будет развитие телевизионных и цифровых медиаактивов МТС, создание лидирующей интерактивной OTT-платформы с предложением клиентам эксклюзивного контента, который будет доступен во всех существующих каналах.

Напомним, что работе в «Четверке» Мишин посвятил 17 лет (с 1991 по 2008 годы). Последние пять лет работал на ТНТ, где сначала был генеральным директором, а затем перешел на должность директора. Еще некоторое время он работал в компании «Амедиа», которая занимается производством сериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU