2019-09-11T07:04:11+03:00
Происшествия

Не справился с управлением и был пьян: на Урале за день произошло три ДТП, два человека погибли

Все они произошли примерно в одно время – с 17:00 до 18:00
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В Свердловской области за вчерашний день, 10 сентября, произошло 3 серьезных ДТП, в двух из которых погибли люди и ранили маленького ребенка. Они произошли в Артемовском ГО, Белоярском и Березовском.

Информация о первой аварии поступила в ГИБДД в 17:15. В поселке Покровском водитель мотовездехода не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся.

- В результате водитель скончался от полученных травм на месте еще до приезда «скорой», - рассказали в ГИБДД. – А вот пассажира доставили с тяжелыми травмами в Артемовску ЦРБ. Оба были без специальных мотошлемов.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

О второй аварии сотрудники ГИБДД узнали в 17:36. В поселке Монетный, что под Березовским, водитель Chevrolet, поворачивая, решил не уступать дорогу встречному Nissan.

- В этом случае пострадал 3-летний малыш, который находился на пассажирском сиденье встречной машины, - отметили в ГИБДД. – Но благодаря тому, что он находился в автокресле и был пристегнут, серьезных травм удалось избежать – ему диагностировали сотрясение мозга.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

О третьей аварии поступила информация ровно в 18:00. В поселке Белоярский водитель Daewoo Nexia сбил женщину-пешехода, которая шла по обочине, и врезался в «Ладу».

- Женщина из-за удара от полученных травм скончалась на месте, - добавили в ГИБДД. – А виновник аварии оказался пьян – и уже не раз привлекался за это.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать ПДД и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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